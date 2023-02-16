Здоровье 16 февраля 2023, 15:34 Россиянам рассказали о скрытых признаках сердечных заболеваний

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На серьезные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы указывают отечность и одышка. Об этом рассказала российская телеведущая, врач-терапевт Елена Малышева в эфире Первого канала.

Отмечается, что при проблемах с сердцем кровь застаивается и переходит в ноги, в результате чего образуются отеки.

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По данным «Политэксперт», при затрудненности дыхания и излишней отечности рекомендуется обратиться за консультацией к кардиологу и сделать УЗИ.

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