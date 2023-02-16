16 февраля 2023, 15:34
Россиянам рассказали о скрытых признаках сердечных заболеваний
На серьезные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы указывают отечность и одышка. Об этом рассказала российская телеведущая, врач-терапевт Елена Малышева в эфире Первого канала.
Отмечается, что при проблемах с сердцем кровь застаивается и переходит в ноги, в результате чего образуются отеки.
Реклама
По данным «Политэксперт», при затрудненности дыхания и излишней отечности рекомендуется обратиться за консультацией к кардиологу и сделать УЗИ.
Реклама
Елена Малышева
Врачи
Реклама
Реклама