Здоровье 28 ноября 2022, 15:31 Россиянам рассказали о симптомах гиповитаминоза Люди с нехваткой витаминов зачастую апатичны и раздражены

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Большинство россиян испытывают недостаток витаминов в осенне-зимний период, когда ослабевает иммунитет. Гиповитаминоз чаще всего проявляется на коже, сообщила врач Елена Андросова в беседе с Life.

По словам врача, при недостатке витаминов кожа становится очень сухой и бледной. Также людей беспокоит кровоточивость десен и упадок сил. При гиповитаминозе человек чувствует себя раздраженным, у него могут быть депрессивные эпизоды.

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Для устранения дефицитов врач рекомендует принимать витамины в капсулах - лучше всего это делать утром. Особенно постоянный прием витаминов нужен беременным, пенсионерам и детям.

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