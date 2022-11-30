Здоровье 30 ноября 2022, 13:53 Россиянам рассказали о самых вредных продуктах для сердца Врач Элизабет Клодас: для здоровья сердца нужно заменить коровье молоко на растительное

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Здоровое функционирование одного из самых важных органов человека — сердца — можно поддержать, исключив из рациона определенные продукты питания. Об этом сайту Medicalxpress рассказала врач Элизабет Клодас.

Во избежание рисков возникновения и развития болезней сердечно-сосудистой системы, людям необходимо убрать из рациона коровье и козье молоко и заменить его на растительное — миндальное, кокосовое и другие. По данным «Ридуса», также для благоприятной работы сердца нужно выбирать хлеб, в котором содержатся зерна и семена.

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Заменить сладкое в виде шоколадных батончиков и снизить риски возникновения болезней сердца помогут фрукты.

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