Здоровье 22 марта 2023, 14:29 Россиянам рассказали о самых вредных пищевых привычках

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Существуют вредные пищевые привычки, от которых стоит немедленно избавиться. Об этом рассказал телетерапевт Алесандр Мясников, сообщила газета «Петербургский дневник».

По словам специалиста, не стоит давать детям различные гаджеты во время приема пищи — это влияет на отключение контроля ощущений вкуса и насыщения.

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Также не рекомендуется пренебрегать завтраком, добавил врач. Кроме того, очень важно тщательно измельчать пищу зубами и не жевать слишком быстро, сообщили «Дни.ру».

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