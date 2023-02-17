Здоровье 17 февраля 2023, 14:05 Россиянам рассказали о самых сытных продуктах Врач Елена Тихомирова: грибы насытят организм на долгое время и придадут бодрости Unsplash

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Существуют определенные продукты, при употреблении которых человек останется сытым в течение продолжительного времени. Подробнее о них рассказала врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова в беседе с Life.

По словам специалиста, самым низкокалорийным и сытным продуктом являются грибы. Благодаря большому содержанию белка этот продукт придаст человеку бодрости и энергии на долгое время. Так, самыми доступными на сегодняшний день являются вешенки и шампиньоны.

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Как сообщила «Свободная пресса», также хорошо насыщает брюссельская капуста, в которой содержатся полезные для организма пищевые волокна. Кроме того, идеальной калорийностью обладает куриная грудка, содержащая сбалансированное количество белка и клетчатки.

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