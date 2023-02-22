Здоровье 22 февраля 2023, 17:32 Россиянам рассказали о самых полезных видах красной рыбы

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Красная рыба очень полезна для организма благодаря большому содержанию жирных кислот. О самых полезных ее видах рассказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в эфире радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, в красной рыбе содержится фосфор, кальций, белок, витамин A и D. Особенно ценится та рыба, которая была выловлена в природной среде.

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Как сообщила «Общественная служба новостей», одними из самых полезных видов красной рыбы являются кета, горбуша, нерка и другие лососевые.

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