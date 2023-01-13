Здоровье 13 января 2023, 15:09 Россиянам рассказали о самых полезных фруктах для здоровья детей Апельсины и грейпфрут содержат большое количество полезного витамина С freepik

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Сбалансированное питание благоприятно повлияет на работу иммунной системы ребенка, для этого родителям необходимо давать в пищу своим детям разнообразные фрукты. О самых полезных из них рассказала педиатр Дарья Башкутова сайту «Газета.ru».

По словам специалиста, необходимый для поддержания здоровья ребенка витамин С в большом количестве содержится во всех цитрусовых, особенно в лимонах, апельсинах и грейпфрутах. Также эти фрукты рекомендуется давать ребенку в период простудных заболеваний.

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Как сообщил сайт Utro.ru, груши и яблоки способны поддержать работу желудочно-кишечного тракта и обогатить микрофлору кишечника. Кроме того, врач посоветовала давать своим детям ананасы. Именно они обладают полезными пищевыми волокнами и противовоспалительным эффектом.

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