08 февраля 2023, 17:06
Россиянам рассказали о самом простом способе продления молодости
Врач Зухра Павлова: достаточно потребление воды поможет сохранить молодость
Достаточное потребление воды в течение дня поможет поддержать организм и продлить молодость. Об этом рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале, сообщило агентство Nation News.
По словам специалиста, жидкость необходима организму для благоприятной работы абсолютно всех органов.
Реклама
Также вода способна выводить из организма вредные вещества, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему.
Реклама
Питание
Врачи
Реклама
Реклама