Здоровье 08 февраля 2023, 17:06 Россиянам рассказали о самом простом способе продления молодости Врач Зухра Павлова: достаточно потребление воды поможет сохранить молодость

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Достаточное потребление воды в течение дня поможет поддержать организм и продлить молодость. Об этом рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале, сообщило агентство Nation News.

По словам специалиста, жидкость необходима организму для благоприятной работы абсолютно всех органов.

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Также вода способна выводить из организма вредные вещества, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему.

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