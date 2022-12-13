Здоровье 13 декабря 2022, 13:27 Россиянам рассказали о самой полезной еде для поджелудочной железы Гематолог Людмила Васильева: полезным продуктом для работы поджелудочной являются овощи

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Для оптимального функционирования и поддержания работы поджелудочной железы человеку необходимо употреблять в пищу определенные продукты. О самых полезных из них рассказала гематолог Людмила Васильева в интервью News.ru.

По словам специалиста, отварное куриное филе и овощи поспособствуют благоприятной работе поджелудочной. Кроме того, полезны будут фрукты, нежирное молоко и ягоды.

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Отмечается, что негативно влияют на функционирование этого органа любой алкоголь, острая еда и жирные блюда.

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