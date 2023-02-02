Здоровье 02 февраля 2023, 12:17 Россиянам рассказали о самой опасной аллергии Дерматолог Алексей Проценко: аллергия на холод может быть смертельно опасной

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На фоне хронического стресса у человека могут появиться дерматит, псориаз и крапивница. О самой опасной аллергии рассказал кандидат медицинских наук Алексей Проценко в беседе с«Общественной службой новостей».

По словам специалиста, при стрессовых состояниях организма у человека могут возникнуть гиперчувствительные реакции на холод. Такой недуг практически не поддается лечению и является смертельно опасным.

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Как сообщило Nation News, одним из серьезных последствий этой аллергии может стать отек гортани, из-за чего человек не может самостоятельно дышать. В самых тяжелых случаях может развиться анафилактический шок.