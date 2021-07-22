Россиянам рассказали о риске возникновения тромбоза у перенесших ковид

В рамках постковидного синдрома у 20-30% переболевших коронавирусом могут возникать тромбозы. Об этом сказано в памятке Минздрава по профилактике осложнений после перенесенного COVID-19.

«Частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции: тромбозы 20-30%, одышка 31,7%, кашель 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию 12,7%», — говорится в документе, фрагмент которого приводит РИА «Новости».

Есть и другие симптомы, отмечается в памятке, но их проявление встречается реже.

Важно своевременно выявить изменения после перенесенной инфекции и предотвратить развитие осложнений, поясняется в документе, для этого с 1 июля в России стартовала углубленная диспансеризация.

Ее можно пройти в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и полис.

Тест для выявления новых опасных штаммов коронавируса за два часа зарегистрировали в России. Эта система способна выявлять варианты вируса «дельта», «альфа», «бета» и «гамма». Тест разработали ученые Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья ФМБА. Система уже внедрена в производство и готова к серийному производству на площадке ЦСП ФМБА.