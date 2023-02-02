02 февраля 2023, 17:54
Россиянам рассказали о рисках развития деменции при употреблении снотворных
Американские ученые провели исследование и выяснили, что прием снотворных препаратов повышает риск развития деменции. Об этом сообщил «Ридус».
Отмечается, что в исследовании приняли участие три тысячи человек пожилого возраста. По его результатам, высокие шансы развития слабоумия имели те добровольцы, кто употреблял седативные лекарства на регулярной основе.
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Людям с нарушениями сна порекомендовали не злоупотреблять снотворными препаратами.
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