Россиянам рассказали о распространении COVID-19 среди маленьких детей

Заведующая инфекционным приемным отделением Детской городской больницы № 5 им. Филатова Тамара Доник рассказала, что в последнее время ковид у маленьких детей протекает тяжелее, чем у взрослых. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Специалист пояснила, что большинство детей болеют новой версией COVID-19. Она подчеркнула, что среди детей заболевание распространяется довольно быстро и проходит тяжелее. Часто возникают лихорадка, интоксикация, головная боль и гриппоподобный симптом.

«Даже месячные малыши заражаются от родителей. В среднем, по статистике, возраст заболевающих — 1 год 2 месяца», — рассказала Доник.