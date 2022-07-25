Россиянам рассказали о ранних признаках инсульта

О грядущем инсульте может свидетельствовать сильная головная боль. Такой информацией поделился профессор кафедры поликлинической терапии, врач-кардиолог Юрий Конев. Об этом сообщили Nation News.

Специалист пояснил, что боли в голове могут также говорить об изменениях в сосудистой системе. Как правило, с инсультом сталкиваются люди старшей возрастной группы. О том, что заболевание может возникнуть, говорит также повышение артериального давления.

«Это самый верный путь к инсульту», — подчеркнул кардиолог.