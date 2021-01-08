Россиянам рассказали о провоцируемой холодным воздухом болезни

Низкие температуры всегда несут в себе риск, особенно для тех граждан, кто немного не здоров или чувствует, что заболевает. В этом случае морозный воздух может только ухудшить состояние человека.

«У людей с хроническими заболеваниями лор-органов, у которых страдает носовое дыхание — есть специальная форма бронхиальной астмы, которая провоцируется именно холодом — резкое вдыхание холодного воздуха может вызвать приступ бронхиальной астмы», — рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

Чернышова порекомендовала во время прогулки заходить по пути в теплые места. Также чтобы не замерзнуть и не заболеть терапевт посоветовала надевать многослойную одежду.

Покрасневший, потолстевший и гладкий язык может говорить о дефиците в организме витамина B12. Его нехватка увеличивает риск появления пернициозной анемии. Также нехватка витамина B12 может приводить к потери памяти и слабоумию. Пострадать может и пищеварительный тракт, так как есть риск появления тошноты, диареи, вздутия живота и так далее.