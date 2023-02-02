Здоровье 02 февраля 2023, 22:41 Россиянам рассказали о противопоказаниях к вакцине от кори Иммунолог Продеус: у вакцины от кори больше противопоказаний из-за живых компонентов

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Людям с острыми и хроническими заболеваниями противопоказано делать прививки от кори. Об этом сообщил педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с ИА НСН.

По словам специалиста, данная вакцина из-за содержания живых компонентов имеет больше противопоказаний, чем остальные прививки.

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Отмечается, что вакцина от кори также противопоказана людям с нарушениями в работе иммунной системы.