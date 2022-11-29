29 ноября 2022, 11:02
Россиянам рассказали о продукте, который придаст энергии зимой
Диетолог Наталья Лазуренко: сало поддержит в тонусе энергетический ресурс
Добавить организму энергии помогут продукты, содержащие жиры и белки. Одним из самых полезных зимой продуктов является сало, сообщила врач-диетолог Наталья Лазуренко в интервью «Москве 24».
По словам врача, содержащиеся в сале полезные жиры способны согреть человека в сильные морозы. Также сало полезно будет для людей, имеющих проблемы с центральной нервной системой. Отмечается, что регулярное употребление этого продукта снижает риски появления болезни Альцгеймера.
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Кроме того, обязательными продуктами зимой также считаются мясо, рыба, яйца.Для поддержки организма витаминами можно в небольших количествах добавить в рацион квашенную капусту и соленые огурцы.
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