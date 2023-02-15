15 февраля 2023, 18:57
Россиянам рассказали о продуктах, способных улучшить работу мозга
Поддержать и улучшить работоспособность головного мозга можно благодаря витамину B12, антиоксидантам и полезным жирным кислотам. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, полезные жирные кислоты содержатся в рыбе, льняном масле и орехах. Нехватку витамин B12 можно восполнить благодаря употреблению мяса и печени.
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Как сообщило РИА ФАН, защитить клетки головного мозга от разрушения также помогут антиоксиданты.
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