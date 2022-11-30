30 ноября 2022, 15:34
Россиянам рассказали о продуктах, способных продлить молодость
Тренер Ники Симботин: авокадо разнообразит питание и продлит молодость
Секрет долголетия пытаются выяснить практически все люди. Тренер Ники Симботин поделился с Nation News списком продуктов, которые продлят молодость.
Для поддержания здоровья в зрелом возрасте очень важно следить за состоянием мышечной массы и наращивать ее. Кроме силовых тренировок укрепить мышцы помогут такие продукты, как рыба, белое мясо, орехи, чечевица.
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По мнению тренера, сохранить молодость кожи удастся благодаря употреблению авокадо, оливкового масла и ананасов. Не стоит забывать и о водном балансе - для поддержания тела в тонусе нужно достаточно жидкости.
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Питание
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