Здоровье 30 ноября 2022, 15:34 Россиянам рассказали о продуктах, способных продлить молодость Тренер Ники Симботин: авокадо разнообразит питание и продлит молодость

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Секрет долголетия пытаются выяснить практически все люди. Тренер Ники Симботин поделился с Nation News списком продуктов, которые продлят молодость.

Для поддержания здоровья в зрелом возрасте очень важно следить за состоянием мышечной массы и наращивать ее. Кроме силовых тренировок укрепить мышцы помогут такие продукты, как рыба, белое мясо, орехи, чечевица.

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По мнению тренера, сохранить молодость кожи удастся благодаря употреблению авокадо, оливкового масла и ананасов. Не стоит забывать и о водном балансе - для поддержания тела в тонусе нужно достаточно жидкости.

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