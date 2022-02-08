Россиянам рассказали о продуктах, которые способны продлить жизнь

Некоторые продукты способны продлить жизнь человека. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на Al Arabiya.

Западный исследователь Дэн Блюттнер посоветовал включить в свой рацион еду из «голубой зоны» — провинции Нуоро на Сардинии, Окинавы, греческой Икарии в Эгейском море, калифорнийской Лома-Линды и полуострова Никоя в Коста-Рике.

К такой еде относятся бобовые. Они обладают большим количеством минералов, витаминов и фитонутриентов. Такие вещества способны оказывать противовоспалительное воздействие. Фасоль же предотвращает рак и сердечные заболевания.

Цельнозерновые продукты, такие как рис, ячмень и овес, являются хорошим источником энергии. А цельнозерновой хлеб помогает предотвратить хроническое воспаление за счет клетчатки и фенольной кислоты.

Батат является источником антиоксидантов, калия и антоцианина, с помощью которых можно бороться с риском сердечных заболеваний. Также эти вещества улучшают зрение и снижают воспаление.

К полезным продуктам из «голубой зоны» относятся оливковое масло и томаты. Первое содержит большое количество антиоксидантов и ненасыщенных жирных кислот, а вторые обладают противовоспалительными свойствами.