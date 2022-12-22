22 декабря 2022, 15:40
Россиянам рассказали о продуктах, которые предупреждают развитие рака кишечника
Капуста и редис являются отличными продуктами для профилактики
Определенные овощи и фрукты положительно влияют на работу организма и предупреждают возникновения рака кишечника. Об этом сообщила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в интервью Lenta.ru.
По словам специалиста, регулярное употребление овощей семейства крестоцветных может предотвратить появление данного типа опухоли. К этому семейству относятся капуста, редис, редька, руккола.
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Также препятствуют развитию злокачественных новообразований брокколи и репа.
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