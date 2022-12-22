Здоровье 22 декабря 2022, 15:40 Россиянам рассказали о продуктах, которые предупреждают развитие рака кишечника Капуста и редис являются отличными продуктами для профилактики

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Определенные овощи и фрукты положительно влияют на работу организма и предупреждают возникновения рака кишечника. Об этом сообщила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в интервью Lenta.ru.

По словам специалиста, регулярное употребление овощей семейства крестоцветных может предотвратить появление данного типа опухоли. К этому семейству относятся капуста, редис, редька, руккола.

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Также препятствуют развитию злокачественных новообразований брокколи и репа.

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