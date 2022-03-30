Россиянам рассказали о продуктах и напитках для здоровья печени
Некоторая еда благоприятно сказываются на состоянии печени. «Ридус» перечислил список этих продуктов.
Кофе является универсальным напитком. Он не только придает сил, но и снижает риск развития хронических заболеваний печени. Лучше всего употреблять этот напиток без жирного молока, сахара и сливок.
Полифенолы, которые в избытке содержатся в ягодах, способны предотвращать развитие неалкогольной жировой болезни печени.
Также медики советуют добавить в свой рацион жирную рыбу — лосось, форель, анчоусы, скумбрию, сельдь, сардины. Рыба также эффективна в профилактике заболеваний печени.
Человеку необходимо употреблять воду в достаточном количестве. Она не только помогает поддерживать здоровье печени, но и поддерживает организм в целом.