Здоровье 20 марта 2023, 10:49 Россиянам рассказали о продуктах, богатых магнием

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В пшеничных отрубях и горьком шоколаде содержится большое количество магния, который участвует в тысячах реакций организма. Об этом рассказала нутрициолог Ольга Андрейчук в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, рекордсменами по содержанию магния также являются проростки зерна пшеницы, какао, миндаль и семена тыквы.

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Нутрициолог отметила, что на нехватку магния могут указывать раздражительность, повышенная утомляемость и плохой сон.

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