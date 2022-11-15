Здоровье 15 ноября 2022, 19:09 Россиянам рассказали о привычках, помогающих замедлить старение Россиянам посоветовал заниматься йогой, чтобы замедлить старение

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Правильные привычки помогают замедлить процесс старения. Кроме того, они помогают поддерживать физическую форму и сохранять хорошее самочувствие. Об этом сообщил «Ридус».

Первой в этом списке идет йога. Такие занятия улучшают состояние здоровья, а также предотвращают возрастные ухудшения интеллекта.

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Кроме того, отличной методикой борьбы со старением является правильное питание. Специалисты советуют составить разнообразный и сбалансированный рацион. Также важные пункты сохранения молодости — полноценный сон и общение с близкими людьми, написал сайт kp.ru.

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