15 ноября 2022, 19:09
Россиянам рассказали о привычках, помогающих замедлить старение
Россиянам посоветовал заниматься йогой, чтобы замедлить старение
Правильные привычки помогают замедлить процесс старения. Кроме того, они помогают поддерживать физическую форму и сохранять хорошее самочувствие. Об этом сообщил «Ридус».
Первой в этом списке идет йога. Такие занятия улучшают состояние здоровья, а также предотвращают возрастные ухудшения интеллекта.
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Кроме того, отличной методикой борьбы со старением является правильное питание. Специалисты советуют составить разнообразный и сбалансированный рацион. Также важные пункты сохранения молодости — полноценный сон и общение с близкими людьми, написал сайт kp.ru.
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