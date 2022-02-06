Россиянам рассказали о приводящих к раку вредных привычках

Предотвратить риск развития заболевания человек может самостоятельно. Для этого достаточно отказаться от трех вредных привычек: курения, злоупотребления алкоголем и неправильного питания. Как сообщили «Невские новости», такое заявление сделала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

По словам специалиста, отказ от этих трех вредных привычек сократит риск появления злокачественных опухолей почти на 70%.

«Рак может провоцировать употребление продуктов, не прошедших глубокую обработку. Особенно это касается мясных и колбасных изделий», — подчеркнула она.

Дроздова добавила, что россиянам нужно регулярно проходить диспансеризацию. Современная медицина может выявлять заболевания на ранней стадии, когда еще нет никаких симптомов. Лечение нужно начинать как можно раньше.

Как отметил ранее врач-онколог Игорь Самойленко, женщинам при диспансеризации нужно обязательно ежегодно сдавать анализ у гинеколога на рак шейки матки и два раза в год показываться маммологу для проведения онкоскрининга. Мужчинам после 50 несколько раз в год необходимо проходить колоноскопию. В этом возрасте возрастает риск появления опухоли в кишечнике.