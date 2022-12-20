Здоровье 20 декабря 2022, 18:20 Россиянам рассказали о причинах ухудшения зрения Одной из причин может быть хронический стресс

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Большинство россиян сталкиваются с проблемами со зрением. О возможных причинах ухудшения зрения рассказала врач-офтальмолог Нурлана Аскерова «Общественной службе новостей».

По данным РИА ФАН, хронический стресс способен негативно влиять на остроту зрения. Повышенный уровень гормона кортизола приводит организм к дисбалансу, вследствие чего и возникают проблемы со зрением.

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Отмечается, что остроту зрения можно вернуть при своевременном лечении.

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