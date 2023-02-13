Здоровье 13 февраля 2023, 17:44 Россиянам рассказали о причинах появления красной волчанки

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Красная волчанка, характеризующаяся системным поражением соединительной ткани, может быть спровоцирована сильной жарой и долгим нахождением под палящим солнцем. Об этом рассказала врач Алена Загребнева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, также в некоторых случаях волчанка появляется при беременности. Это связано с гормональным фоном женщины в положении, любое его изменение способно стать причиной заболевания.

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Врач отметила, что предугадать появление красной волчанки невозможно.

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