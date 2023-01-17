Здоровье 17 января 2023, 15:41 Россиянам рассказали о причинах переедания Переедания могут возникнуть на фоне стресса Unsplash

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Неприятные ощущения в желудке и негативные эмоции после приема пищи могут являться признаками переедания. Подробнее о причинах неконтролируемого чувства голода рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина в беседе с «Газета.ru».

По словам специалиста, первыми звоночками этой проблемы является высокая скорость поглощения пищи. При этом человеку никак не удается избавиться от чувства голода и он не может остановиться. В итоге люди, страдающие перееданиями, будут поглощать пищу до того момента, пока не почувствуют дискомфорт в виде тошноты и тяжести в желудке.

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Причинами неконтролируемых приемов пищи могут быть тревоги, стрессы и депрессивные состояния. Также на переедания влияют продукты с большим содержанием сахара.

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