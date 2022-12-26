Здоровье 26 декабря 2022, 18:04 Россиянам рассказали о предвестниках меланомы Врач Вадим Покровский посоветовал почаще обращать внимание на родинки

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Злокачественная опухоль меланома способна очень быстро пустить метастазы в различные сосуды и органы. О предвестниках этой болезни рассказал врач Вадим Покровский в беседе с «ФедералПресс».

По мнению специалиста, человеку как можно чаще необходимо обращать внимание на родинки на своем теле. Если их небольшое количество и они никак не видоизменяются — поводов для тревог нет.

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В противном же случае Покровский посоветовал задуматься. Он также порекомендовал избегать облучения открытых участков кожи.

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