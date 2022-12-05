Здоровье 05 декабря 2022, 16:29 Россиянам рассказали о правилах применения горчичников Специалист Надежда Ершова: горчичники можно ставить при отсутствии повышенной температуры

Читать 360tv в

Горчичники зачастую ставят при простудных заболеваниях. О правилах применения горчичников «Царьграду» рассказала член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Надежда Ершова.

Главное правило, о котором надо знать абсолютно всем — горчичники ни в коем случае нельзя ставить при высокой температуре. Они эффективно справятся с сухим кашлем при размещении на груди и спине одновременно.

Реклама

Отмечается, что процедура должна проводиться 5-15 минут для взрослых, 3-5 минут — для детей. При возникновении неприятных ощущений, например, жжения, горчичники необходимо снять.

Реклама

Авторы: