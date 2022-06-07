Россиянам рассказали о правилах приема антибиотиков

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что многие современные заболевания легко лечатся с помощью антибиотиков, однако любому человеку следует знать правила приема этих лекарств и необходимую дозу. Об этом передала «Вечерняя Москва».

«Здесь правила очень простые. Нужно принимать антибиотики в соответствии с указаниями лечащего врача, который выписал рецепт на этот препарат. А также внимательно следовать инструкции», — сказала специалист.

Она добавила, что важно соблюдать время приема антибиотиков и не пропускать очередную дозу, поскольку они выводятся из организма через определенный срок. В крови и тканях организма всегда должен сохраняться достаточный уровень медикамента, который обеспечивает защиту от инфекции.

Эксперт подчеркнула, что если вы забыли, что нужно сделать укол или принять таблетку, не стоит паниковать и самовольно заканчивать лечение. В случае, если прием препарата был все-таки пропущен, необходимо восстановить его как можно скорее. Имеется ввиду, принять таблетку или сделать укол в тот момент, когда вы об этом вспомнили.