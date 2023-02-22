Здоровье 22 февраля 2023, 18:18 Россиянам рассказали о правилах подготовки к посту

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В этом году Великий пост пройдет с 27 февраля до 16 апреля. О том, как правильно к нему подготовиться, рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, перенести пост будет легче тем, кто наладил режим сбалансированного питания. Также врач порекомендовала один раз в неделю устраивать разгрузочные дни.

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Как сообщил сайт «Аргументы и факты», подготовиться к посту можно, питаясь маленькими порциями 5-6 раз в сутки.

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