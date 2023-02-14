Здоровье 14 февраля 2023, 11:25 Россиянам рассказали о правилах питания до и после тренировки Диетолог Антонина Саволюк: не стоит есть тяжелую пищу после занятий спортом Unsplash

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Благодаря определенному типу питания можно как набрать мышечную массу, так и избавиться от излишнего веса. О том, что для этого необходимо съедать до и после спортивных тренировок, рассказала врач-диетолог Антонина Саволюк в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, людям, которые желают добиться при помощи тренировок снижения веса, необходимо перед физическими занятиями употреблять продукты со сложными углеводами. Это могут быть перекусы в виде фиников, сухофруктов или же кураги. Также во время тренировок следует пить достаточное количество воды.

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Тем, кто хочет набрать мышечную массу, диетолог порекомендовала после тренировок употреблять продукты с легкоусвояемым белком. Отлично подойдет смузи на кефире или йогурте, туда же можно добавить бананы или яблоки. Диетолог также подчеркнула, что после занятий не стоит есть тяжелую и жирную пищу.

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