Россиянам рассказали о повышенном риске заразиться ОРВИ после перенесенного ковида

Новая коронавирусная инфекция сильно ослабляет организм, это увеличивает риск заражения ОРВИ. Если рассматривать пациентов, перенесших каждое из этих заболеваний, то необходимо понимать, какое из них было раньше.

«При коронавирусной инфекции возможны длительные осложнения и снижение всех факторов иммунной защиты, поэтому многие иммунологи считают, что некоторым переболевшим может потребоваться иммунокоррекция. COVID-19 сильно ослабляет организм, поэтому риск заболеть ОРВИ после него выше», — объяснил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Его слова привел ТАСС.

После тяжелых ОРВИ, добавил он, иммунная защита также снижается, но в меньшей степени влияет на течение ковида, чем хронические заболевания.

Для защиты от этих заболеваний, Исаев рекомендовал соблюдать масочный режим и избегать массовых скоплений людей.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ с начала сентября выросла в два раза в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По последним данным, от гриппа в РФ привились уже 13,5 миллиона человек, но этого недостаточно. Ведь это всего 9,2% от всего населения. По словам Поповой, нужно привить хотя бы 60%. Она заметила, что достаточное количество соответствующих препаратов поступило во все регионы.