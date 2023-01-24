24 января 2023, 11:48
Россиянам рассказали о последствиях употребления плесневелого хлеба
Регулярное употребление испорченного хлеба может привести к отравлению
Частое употребление хлеба с плесенью может привести к серьезным последствиям и проблемам со здоровьем. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатинав беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, употребление гнилого хлеба в пищу грозит человеку отравлением. Слишком частое поступление плесени в организм поспособствует напряжению иммунной системы и негативно повлияет на работу защитных функций.
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Кроме того, при употреблении плесневелого хлеба могут возникнуть проблемы с печенью.
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