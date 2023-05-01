Здоровье 01 мая 2023, 05:07 Россиянам рассказали о последствиях повторного заражения коронавирусом Врач Каган: повторно заразившиеся коронавирусом выздоравливают быстрее РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган рассказал, как организм переносит повторное заражение коронавирусом. По его словам, в этом случае иммунная система уже готова к ответу, написала kp.ru.

Врач аргументировал это статьями с результатами исследования, указывающими, что переболевший коронавирусом человек переносит болезнь в легкой форме. И столкнувшиеся повторно с вирусом люди избавляются от него гораздо быстрее.

Реклама

Вероятность тяжелого или летального исхода в этом случае на 90% ниже, чем в первичном. Но в любом случае те, кто переболел ковидом первый раз в тяжелой форме, будут уязвимы для инфекции.

«Люди, которые тяжело переболели при первом заражении, остаются уязвимыми и в дальнейшем. Даже если для них снижается риск госпитализации или смерти», — предупредил врач.

Заражение коронавирусом во второй или третий раз точно не пойдет на пользу никому.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что после майских праздников в России может произойти относительный рост заболеваемости COVID-19. Возможный рост можно связать с миграционными потоками, поскольку некоторые россияне будут проводить выходные на даче или в других регионах.