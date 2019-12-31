Россиянам рассказали о последствиях бессонной ночи

По словам врача, даже одна ночь без сна может оказать негативное влияние на длительный период времени. На ближайшие 15-20 дней у человека будет нарушена скорость кровотока, снижен тонус сосудов головного мозга. Бодрствование в темное время суток повлияет и на аппетит: захочется съесть больше калорийной еды, чем обычно. Жуков объяснил, что такая тяга к нездоровым перекусам связана со стрессом, из-за которого в кровь вбрасывается адреналин.

Чтобы свести к минимуму последствия новогодней ночи без сна, медик посоветовал проснуться утром 31 декабря попозже, а перед встречей гостей и застольем некоторое время отдохнуть. Андрей Жуков отметил: дневная дрема дефицит ночного сна не восполнит.

Невролог порекомендовал людям пожилого возраста лечь спать раньше двух часов ночи. Дошколятам тоже следует отправиться в кровати примерно к двум. Дети старше 12 лет должны заснуть максимум к пяти утра.

«Еще молодежь может себе позволить гулять до победного, но это не значит, что дефицит сна потом никак не скажется на их здоровье и психическом состоянии», — сделал акцент врач.

Жуков посоветовал не увлекаться тяжелой пищей, отказаться от еды за пару часов до сна и не злоупотреблять алкоголем. Спиртные напитки оказывают не снотворный, а возбуждающий эффект.