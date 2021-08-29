Россиянам рассказали о последствии COVID-19 при беременности

У ребенка, чья мать переболела ковидом на пятой-шестой неделе беременности, развился тяжелый порок глаза. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Продолжают появляться новые факты о негативном влиянии SARS-CoV-2 на развитие плода. Недавно был описан случай эмбриопатии, проявившийся тяжелым пороком развития глаза, связанный с заболеванием COVID-19 матери», — рассказала она РИА «Новости».

По словам Пшеничной, ученые не смогли объяснить это другими инфекциями, генетическими факторами, употреблением наркотиков или каким-либо другим заболеванием матери во время беременности.

Перед планированием беременности врач порекомендовала привиться от коронавируса и не рисковать. Сейчас продолжаются наблюдения за детьми, рожденными от матерей, которые перенесли COVID-19 во время беременности.

Например, в некоторых случаях у таких женщин наблюдаются преждевременные роды. У младенцев, появившихся на свет раньше срока по разным причинам, в том числе и не связанным с COVID-19, может наблюдаться некоторая задержка в развитии. Пока сложно сказать, связано ли это напрямую с вирусом.

Кроме того, известно, что беременная женщина болеет ковидом тяжело, плод также испытывает гипоксию.