Здоровье 24 января 2023, 17:18 Россиянам рассказали о пользе плавания Занятия плаванием поднимут настроение и укрепят мышцы piqsels

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Плавание является отличным способом для поддержания физической формы человека. О преимуществах этого вида спорта сообщил сайт «Ридус».

Занятия плаванием отлично подойдут для людей, которые находятся в процессе реабилитации после различных травм и болезней. Регулярное плавание в течение 40 минут благоприятно повлияет на работу сердечно-сосудистой системы. Также оно особо полезно людям, имеющим вредные привычки и сахарный диабет.

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Кроме того, данный вид спорта отлично укрепит все группы мышц и выработает выносливость. Люди, которые регулярно занимаются плаванием, после занятий отмечают улучшение настроения и избавление от тревожных мыслей.

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