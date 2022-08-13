Россиянам рассказали о пользе натурального вина

В натуральном вине содержатся полезные для здоровья антиоксиданты, заявила диетолог Наталья Круглова. Ее слова привело издание URA.RU.

Красные и сухие вина могут принести особенную пользу. По словам Кругловой, в сухих содержится меньше углеводов и сахара, а в красных — больше антиоксидантов. При этом получать эти вещества можно, если есть виноград темных сортов.

«Использование вина допустимо и нормально, но если человек не любит вино, то исключительно ради пользы его пить точно не стоит», — отметила диетолог.

Однако с любым алкогольным напитком нужно знать меру. Такое мнение выразил сомелье Тимур Саулебаев. Нормой можно назвать выпитый за ужином бокал вина.

«Любой алкогольный напиток полезен, включая пиво, если ты знаешь меру. Но многие ее не соблюдают и испытывают проблемы со здоровьем», — утверждает он.

Однако Минздрав России напоминает россиянам, что лучше вести здоровый образ жизни и отказаться от алкоголя. Кроме того, спиртные напитки калорийны, их не следует употреблять тем, кто хочет похудеть.