Ученые рассказали о пользе крепкого сна

Исследователи из Северо-Западного университета (США) провели исследование, в ходе которого выяснили, что полноценный сон благоприятно влияет на память. Человек, который высыпается, начинает лучше запоминать имена и лица. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на журнал Nature npj: Science of Learning.

Всего в исследовании приняли участие 24 респондента. Их возраст составлял от 18 до 31 года. Участников исследования попросили запомнить лица и имена 40 гипотетических учеников из японской школы и еще 40 учеников из школы в Латинской Америке.

После этого участников эксперимента отправили спать. Специалисты включили некоторые из услышанных имен в тот момент, когда испытуемые достигли фазы глубокого сна. В результате люди, которые полноценно выспались, на утро смогли назвать куда больше имен, чем их оппоненты.

«Мы все чаще находим новые веские причины ценить качественный сон. Результаты нашего исследования показывают, что частые перерывы во сне могут ухудшить память», — рассказал доктор Натан Уитмор, ведущий автор исследования.