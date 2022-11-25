Здоровье 25 ноября 2022, 14:43 Россиянам рассказали о пользе кедровых орехов Telegram-канал «Жить ЗдорОво»: кедровые орехи полезны пре стрессе и бессоннице

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Кедровые орехи имеют множество полезных свойств. Об этом сообщил сайт Yakutsk.ru со ссылкой на Telegram-канал «Жить ЗдорОво».

Этот продукт повышает уровень иммунитета и отлично подходит для восстановления организма после физических нагрузок, уточнило ИА Nation News.

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Также орехи улучшают работу нервной системы, помогают в борьбе со стрессом, бессонницей и депрессией. Кроме того, они положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, понижают уровень холестерина и улучшают состав крови, а еще подходят для профилактики онкологических заболеваний.

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Продукт полезен и для работы головного мозга, он повышает когнитивные функции. В нем много йода, необходимого для предупреждения и лечения заболеваний щитовидной железы.

Также кедровые орехи положительно влияют на систему пищеварения и улучшают обмен веществ. Их рекомендуется включить в рацион при желчекаменной и язвенной болезнях.

Диетолог Татьяна Мещерякова также уточнила, что сами по себе орехи полезны, но ими не стоит злоупотреблять. Избыток продукта опасен для поджелудочной железы и печени. Поэтому лучше ограничиться 20-30 граммами в день.