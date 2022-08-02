Россиянам рассказали о пользе иван-чая

Директор института биологии и биотехнологии АлтГУ, кандидат биологических наук Наталья Сперанская рассказала, какими полезными свойствами обладает иван-чай. Об этом она сообщила изданию kp.ru.

По словам специалиста, иван-чай относится к лекарствам, поэтому пить его нужно с осторожностью.

«Употреблять иван-чай нужно аккуратно, так как он относится к группе лекарственных трав. Отвар этого растения обладает как успокаивающими свойствами, так и повышающими работоспособность. Растение является антисептиком, может оказывать полезное воздействие на желудочно-кишечный тракт», — сказала биолог.

Иван-чай можно смешивать с листьями малины, земляники, смородины, а также с ягодами шиповника. Так он станет еще полезнее и ценнее. Однако людям, страдающим аллергией, к такой смеси нужно относиться с настороженностью.

«Данный травяной чай активно употребляли еще в дореволюционное время, нынешнюю идею о промышленном использовании иван-чая считаю достаточно интересной, напиток способен разнообразить наш рацион, но здесь встает вопрос о вкусовых предпочтениях потребителей», — резюмировала Сперанская.