Здоровье 24 ноября 2022, 16:58 Россиянам рассказали о пользе и вреде мандаринов

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Близится Новый год, а значит совсем скоро на праздничных столах появится главный фрукт этого праздника — мандарин. Однако, его чрезмерное употребление плохо повлияет на процессы пищеварения, рассказала «Общественной службе новостей» врач-диетолог Лидия Ионова.

По мнению специалиста, суточная доза мандаринов не должна превышать 400 граммов. Если съесть килограмм этого зимнего фрукта, может появиться аллергия. Кроме того, следует быть осторожным и с употреблением грейпфрута — он может блокировать действие таблеток от давления.

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Диетолог также подчеркнула, что на десерт все-таки лучше съесть именно фрукты, а не сладкое мучное.

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