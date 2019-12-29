Россиянам рассказали о пользе и вреде красной икры

По словам Евстигнеевой, при употреблении красной икры человек получает целый комплекс жирорастворимых витаминов — А, D, Е, К. также этот продукт содержит множество микроэлементов, среди которых фосфор, йод, кальций и калий.

При этом, избыточное потребление красной икры может нанести вред организму, поскольку в продукте содержится большое количество соли. Так например, в 140-граммовой банке красной икры содержится ее суточная норма. Употребления большого количества этого продукта может привести к снижению иммунитета, ускоренному старению, гипертонии и инсульту.

Диетолог Маргарита Королева ранее рассказала, что организм человека большое количество красной икры воспримет тяжело. По ее словам, за время многочасового новогоднего застолья можно съесть не больше 2-3 канапе, в каждом из которых максимум чайная ложка красной икры.