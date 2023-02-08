Здоровье 08 февраля 2023, 18:20 Россиянам рассказали о пользе грейпфрута Нутрициолог Ната Гончар: употребление грейпфрута способствует похудению rawpixel

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Плоды цитрусовых растений являются самыми распространенными и доступными фруктами для употребления в пищу. О пользе грейпфрута рассказала врач-нутрициолог Ната Гончар в беседе со «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, этот ароматный фрукт способен улучшить настроение и благоприятно влияет на процесс избавления от лишнего веса. Также в грейпфруте содержится большое количество магния, калия и клетчатки. Аромат цитруса способен избавить человека от переутомления и снять эмоциональное напряжение.

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Как сообщила «Свободная пресса», грейпфрут благоприятно влияет на работу печени и ускоряет обмен веществ. Нутрициолог посоветовала не злоупотреблять этим фруктом людям с повышенной кислотностью желудка и с проблемами с ЖКТ.

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