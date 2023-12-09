Здоровье 09 декабря 2023, 13:12 Россиянам рассказали о пользе для здоровья правила 10 тысяч шагов в день Кардиохирург Бокерия назвал полезным ежедневные прогулки в 10 тысяч шагов РИА «Новости»

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Правило 10 тысяч шагов в день показало свою эффективность для снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Также это хорошая профилактика инсультов, ожирения, диабета второго типа и других опасных заболеваний, заметил в интервью «Российской газете» кардиохирург и президент НИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия.

Он подчеркнул, что все данные подтвердились множеством исследований, которые доказали, что ходьба полезна для здоровья. Так кардиохирург прокомментировал вопрос журналистов, которые напомнили, что правило 10 тысяч шагов появилось как рекламный ход создателей трекеров.

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«Все исследователи пришли к заключению, что эффективное или критически значимое для качества здоровья количество шагов в день варьируется от восьми до 12 тысяч», — подчеркнул Бокерия.

Кардиохирург добавил, что положительные результаты станут видны, если увеличить активность хотя бы до 5,5 тысячи шагов в день.

«Значимый эффект возникает как раз в районе пресловутых 10 тысяч», — добавил собеседник.

Физическая активность, правильное питание и отказ от курения — это лучшие способы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом ранее заявил кардиолог поликлиники No1 городского округа Пушкинский Дмитрий Хохлов. Он добавил, что людям из группы риска лучше всего выполнять специальные упражнения с наклонами и вращениями головы для улучшения кровоснабжения мозга. Но во время такой зарядки важно контролировать дыхание.