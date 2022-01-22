Россиянам рассказали о пользе частого проветривания помещений

В период заболеваемости гриппом и ОРВИ следует часто проветривать помещения. Это поможет снизить концентрацию опасных вирусных частиц в воздухе, объяснила врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Мы снижаем концентрацию вирусных частиц в помещении, когда его проветриваем. Эти частицы неизбежно есть в воздухе везде, где есть люди: ведь кто-то может являться носителем инфекции. Поэтому важно проветривать, чтобы снизить концентрацию вирусов», — заявила врач-терапевт в беседе с радио Sputnik.

Такая рекомендация актуальна и сейчас, отметила она, в период пандемии коронавируса.

В период работы отопительных приборов помещения являются комфортной средой для обитания вирусов. Это происходит из-за снижения влажности, объяснила Романенко. Она также отметила, что слизистые хуже защищают нас от проникновения микроорганизмов, если пересыхают.

«Мы проветриваем помещения, чтобы улучшить состояние слизистых оболочек, которые являются первым барьером на пути вирусов», — отметила врач.

Проветривать помещение следует каждый час, или по 10-15 минут каждые два часа. За неимением такой возможности, «надо проветривать помещения до начала рабочего дня и во время обеденных перерывов».

Пациенты с коронавирусом ни в коем случае не должны заниматься самолечением. Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил, что не следует пить препараты, которые разжижают кровь, если не началось воспаление легких. Если человек начинает необоснованно принимать такие лекарства без назначения медиков, это может привести к серьезным последствиям, таким как нарушение мозгового кровообращения и желудочно-кишечные кровоизлияния.