Здоровье 22 ноября 2022, 19:04 Россиянам рассказали о пользе банных веников в зависимости от сорта дерева Telegram-канал «Жить ЗдорОво»: березовый веник помогает при болях в мышцах и суставах РИА «Новости»

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Все банные веники полезны, но их конкретные свойства зависят от сорта дерева, из которого они изготовлены. Об этом сообщил сайт Yakutsk.ru со ссылкой на Telegram-канал «Жить ЗдорОво»

ИА Nation News уточнило, что березовый веник не просто полезен для массажа кожи, но и способен избавить от болях в мышцах и суставах. Его применение идеально после физической активности.

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Дубовый веник успокаивает и снимает воспаления. Он подойдет людям, которые испытывают высокую нагрузку, как умственную, так и физическую. Кроме того, такой веник полезен при жирной коже.

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Можжевеловый веник улучшает кровообращение и уничтожает вредные бактерии. Применение веника из крапивы показано при радикулитах и болезнях суставов, из пижмы — при хронических заболеваниях мочевыводящей системы. Эвкалиптовый веник порадует своим ароматом.

Терапевт Алексей Хухрев также перечислил правила безопасного посещения бани. Самое главное: не сидеть в парилке слишком долго и уходить из нее при первом же ощущении дискомфорта. Кроме того, в бане нельзя алкоголь, а вот воды следует пить побольше.