Россиянам рассказали о пользе банановой кожуры

Банановая кожура является кладезем элементов, которые положительно влияют на состояние кожи. Таким мнением поделились косметологи. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Al Jazeera.

По словам экспертов, банан обладает большим количеством витамина А. Он помогает предотвращать трещины на коже.

Специалисты посоветовали приготовить специальную маску для лица. Один банан необходимо размять, а затем получившуюся массу нанести на кожу. Наибольшую пользу она принесет людям, страдающим от псориаза. Фенол, входящий в состав банана, облегчает кожный зуд.

Кроме того, банановая кожура может быть полезна и для полости рта. Ее можно использовать в качестве антибактериального средства, а также для профилактики гингивита и пародонтита. Это стало известно из научного исследования, опубликованного в «Журнале современной клинической стоматологии».